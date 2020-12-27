Президент Абхазии заразился коронавирусом

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Президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом, передает РИА Новости. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы республики.

"У президента Абхазии Аслана Бжания выявлен коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Бжания ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно.

"Президент находится в Абхазии, в своей официальной резиденции в Сухуме", - уточнили в пресс-службе.

Фото: соцсети