Инженеры из Петербурга создали шлем для защиты от коронавируса

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В Санкт-Петербурге инженеры создали специальный шлем для медиков, работающих с больными коронавирусом. Он защищает от инфекции на 99,9%, мало весит и имеет встроенную систему вентиляции, передает Лайф. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал разработчик Денис Голубев.

У шлема имеются прозрачный экран и накидка. В верхней его части встроен компактный вентилятор, который заставляет воздух внутри двигаться, появляется лёгкий ветерок — он облегчает дыхание и повышает уровень комфорта.

— Мы долго искали технологичную и лёгкую модель вентилятора, который работал бы долго, безопасно и при этом не создавал шума и вибрации. Никто не сможет выдержать несколько часов, если над головой будет что-то вибрировать. Нашей главной задачей было обеспечить комфорт для врачей, которые сутками дежурят в "красной зоне" в защитных костюмах, — сказал Голубев.

По словам инженера, элементы защитного шлема были напечатаны на 3D-принтере. Он отметил, что данная технология позволяет постоянно вносить изменения и улучшения в разработку. Так, сначала противокоронавирусный шлем весил полтора килограмма, а затем его массу уменьшили до 700 граммов. Кроме того, он сочетается с защитными очками, которые из-за продуманной вентиляции никогда не запотевают. Как сообщил телеканал, первыми изобретение оценили врачи городской многопрофильной больницы № 2. Создатели шлема надеются, что позднее он обретёт популярность и в других госпиталях Петербурга.

Фото: соцсети