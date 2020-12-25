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Гипертония усиливает воспаления, связанные с коронавирусной инфекцией

25 декабря 2020 22:23
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А лекарства от этой болезни помогают гипертоникам лучше переносить COVID-19.

Высокое давление может напрямую усиливать воспаления, спровоцированные коронавирусом нового типа, а также замедляет его вывод из организма. К такому выводу пришли биологи, которые наблюдали за тем, как гипертоники переносят COVID-19, передает ТАСС. Статью с результатами их наблюдений опубликовал научный журнал Nature Biotechnology.

"Мы определили молекулярные механизмы, которые объясняют, почему заразившиеся коронавирусом гипертоники гораздо чаще попадают в реанимацию и умирают от COVID-19. Эти проблемы можно подавить некоторыми лекарствами от гипертонии и почечной недостаточности", – пишут исследователи.

Людей, страдающих от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) поражает значительно чаще остальных. В частности, ученые обнаружили, что для людей с кардиологическими проблемами вероятность смерти от коронавирусной инфекции была более чем в четыре раза выше, а с ожирением и диабетом – от трех до пяти раз.

Точные причины этого пока не известны. Однако ученые предполагают, что лишний вес, проблемы с переработкой сахара и нарушения сердечно-сосудистой системы особым образом меняют работу иммунитета, делая организм более склонным к развитию воспалений и спонтанному появлению тромбов в сосудах.

Молекулярные биологи под руководством профессора Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия) Ирины Леманн выяснили, почему гипертония резко увеличивает вероятность гибели от коронавирусной инфекции. Они изучали, как поменялась работа организма гипертоников, которые заболели COVID-19 и принимали при этом лекарства от давления.

Ученые уже давно дискутируют, можно ли больным принимать лекарства от гиперптонии, так как они снижают давление, воздействуя на аналоги рецептора ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки легких. Однозначного ответа на этот вопрос до недавнего времени не было.

Леманн и ее коллеги выяснили, что оба типа препаратов не повышают, а уменьшают вероятность появления самых тяжелых последствий COVID-19. Они изучали истории болезней 144 пациентов с гипертонией, которые принимали или не принимали два самых распространенных типа лекарств от давления во время болезни.

Оказалось, что прием лекарств от давления на основе ингибиторов фермента ACE снизил риск гибели от инфекции примерно в восемь раз по сравнению с другими гипертониками. Другие препараты, которые напрямую блокируют работу ангиотензиновых рецепторов, уменьшили его примерно в два раза. Аналогичным образом концентрация вирусных частиц в их организме снижалась с такой же скоростью при приеме лекарств, как и у больных, не страдающих от гипертонии.

Опыты на культурах клеток показали, что благотворное действие этих препаратов было связано с тем, что они подавляли работу генов, связанных с развитием воспалений, а также усиливали работу тех участков ДНК, которые связаны с выработкой противовирусных белков интерферонов. При этом оба типа лекарств не влияли на количество рецепторов ACE2 на поверхности клеток, чего в прошлом опасались ученые, предполагая, что эти препараты могут способствовать распространению коронавируса по организму.

Все это, как заключают Леманн и ее коллеги, говорит в пользу того, что гипертоникам и их лечащим врачам не стоит отказываться от приема лекарств от давления во время лечения от COVID-19, так как эти препараты значительно снижают риск развития осложнений, связанных с коронавирусом.

 

Фото:    Дмитрий Рогулин/ТАСС.

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