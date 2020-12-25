Галустян рассказал, как переболел ковидом

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Шоумен Михаил Галустян рассказал, как переболел коронавирусом.

«Заболел я достаточно на длительное время и не могу назвать тот период приятным. Самочувствие было отвратительное, и оказалось, что у меня поражено около 20% легких».

«В ноябре я впервые в жизни попробовал безвкусные эклеры, котлеты, и многое другое. Скажу честно, было не очень. Запахов домашнего уюта я тоже не чувствовал», - сообщил Галустян в инстаграме, пишет anews.com.

«Заболел я достаточно на длительное время и не могу назвать тот период приятным. Самочувствие было отвратительное, и оказалось, что у меня поражено около 20% легких. Очень хочу, чтобы ни один человек на планете не сталкивался с трудностями, которые тащит за собой ковид», - отметил Михаил.