Фигурант списка Forbes умер в Коммунарке от коронавируса

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Основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов умер в Москве в коронавирусном стационаре в Коммунарке, передает РБК. Об этом сообщает «Магаданская правда» со ссылкой на генерального директора ПАО «Сусуманзолото» Александра Чугунова.



Христов в 2020 году попал в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Он находился на 192-й строчке рейтинга с состоянием $500 млн.



Издание «Весьма» подтверждает, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Бизнесмену был 71 год.



Христов — уроженец Сталинской (Донецкой) области Украины. На Дальний Восток он приехал в молодости, в 1980-х годах устроился на Сусуманский горно-обогатительный комбинат. В начале 1990-х годов работал главным инженером Сусуманского ГОКа. В 1991 году стал его генеральным директором. После начала массовой приватизации Сусуманский ГОК выкупил сам себя у государства. «Христов вспоминает, что желающих выкупить акции среди работников ГОКа не нашлось. Тогда акции на кредит в банке «Роскредит» в 1995 году выкупил сам Христов», — писал Forbes со ссылкой на слова самого бизнесмена. На базе ГОКа бизнесмен выстроил холдинг, в который вошли остатки магаданского объединения «Севервостокзолото», в котором в советское время работали до 100 тыс. человек.



В 2019 году предприятие «Сусуманзолото» добыло 5,4 т золота, из них на россыпное золото пришлось более 90% добычи. Рост цен на драгметалл на фоне кризиса 2020 года помог Христову войти в список Forbes.



Предприниматель жил в Магаданской области, с 1994 по 2010 год он несколько раз избирался в Магаданскую областную думу. Он являлся почетным гражданином Магаданской области, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: mounb.ru/РБК