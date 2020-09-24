Зашел в магазин – надень маску: в Самаре усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в торговых объектах

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В Самаре и Самарской области продолжают действовать меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

А именно, при посещении общественных мест, таких как магазины, аптеки, больницы, а также при нахождении в общественном транспорте, необходимо использовать индивидуальные средства защиты, соблюдать социальное дистанцирование. Причем данные требования касаются не только граждан, но и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области.

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки особое внимание уделяется сфере торговли.

Специалистами Администрации городского округа Самара, администраций внутригородских районов и профильных ведомств ежедневно с 30 марта 2020 года проводится мониторинг объектов потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания на предмет соблюдения ограничений, определенных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Постановлением Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области».

«В случае выявления нарушения представители районных администраций задокументируют его и представят в Роспотребнадзор для составления материалов и направления их в суд», - пояснил начальник отдела организации и контроля торговли Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Александр Чуфистов.

Сегодня, 24 сентября в ходе очередного рейда установлено, что большинство покупателей и продавцов соблюдают масочный режим, и используют средства индивидуальной защиты. На входных дверях размещены информационные таблички о соблюдении санитарных правил.

По словам директора магазина одной из торговых сетей Светланы Мастеровой, все кассиры используют средства индивидуальной защиты. Посетителям также напоминают о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции. В случае если у покупателя при себе не оказалось маски, он может взять ее на входе совершенно бесплатно. Для безопасности клиентов в зале и на каждой кассе размещены санитайзеры для дезинфекции рук. Кроме того, два раза в день проводится санитарная обработка всех контактных поверхностей, включая кассы самообслуживания, тележки и корзинки для покупок.

Всего за 6 месяцев было проведено более 170 000 обследований. В 945 объектах торговли были выявлены нарушения, среди которых отсутствие разметки для покупателей, рециркуляторов воздуха и пр.

В соответствии со статьей 20.6.1 КоАП за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на граждан может быть наложен административный штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, на должностное лицо – от 10 до 50 тысяч рублей, на юридическое лицо - от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем размере: на граждан - от 15 до 50 тысяч рублей, на должностное лицо - от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет, на юридическое лицо - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В настоящее время составлено около 260 протоколов на общую сумму порядка 3 000 000 руб.

Подобные мероприятия по соблюдению профилактических мер будут продолжены до полного снятия ограничений, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации