Заболевший повторно COVID-19 глава Тувы начал поправляться

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол идет на поправку, доложил первый зампред правительства региона Александр Брокерт 15 сентября в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным по открытию многофункциональных медцентров Минобороны, передают "Известия".

«Шолбан Валерьевич уже практически выздоравливает, через неделю мы ждем его уже на родине, он постоянно с нами на связи, постоянно участвует в управленческих решениях», — рассказал он.

Кроме того, Брокерт уточнил, что на следующей неделе Кара-оол должен выйти на работу.

Президент передал губернатору Тувы пожелания скорейшего выздоровления.

Ранее, 26 августа, сообщалось, что глава Республики Тува во второй раз с начала пандемии попал в больницу с диагнозом COVID-19. Он был переведен на лечение в Москву, где ему поставили предварительный диагноз «пневмония».

В начале июня его выписали.

В первый раз Кара-оол заболел в мае. Тогда кроме него в больницу попали еще несколько чиновников, включая председателя администрации Танды, Улуг-Хема (муниципалитеты в Туве).

По данным республиканского минздрава, всего зарегистрировано 7222 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки 35 случаев.

За последние сутки выписаны 52 пациента, за весь период — 6739 человек.

В республике зафиксировано 85 случаев смерти с основным диагнозом COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев