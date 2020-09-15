Вылечившийся от коронавирусной инфекции может выделять вирус до 90 дней

Человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может выделять вирус до 90 дней после выздоровления, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
"У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации - вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет", - сказала Попова.
По ее словам, при этом велик риск того, что вирус будет оставаться в функционально активном состоянии. "Поэтому [после перенесенной инфекции или прививки] <...> я не буду страдать от этого вируса сама, но вместе с тем я могу быть распространителем инфекции, это важно", - пояснила глава Роспотребнадзора.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСC
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