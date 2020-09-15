Вылечившийся от коронавирусной инфекции может выделять вирус до 90 дней

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Человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может выделять вирус до 90 дней после выздоровления, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации - вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет", - сказала Попова.

По ее словам, при этом велик риск того, что вирус будет оставаться в функционально активном состоянии. "Поэтому [после перенесенной инфекции или прививки] <...> я не буду страдать от этого вируса сама, но вместе с тем я могу быть распространителем инфекции, это важно", - пояснила глава Роспотребнадзора.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСC