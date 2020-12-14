Врачи рассказали, как правильно носить маски зимой

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Главное, их надо менять чаще, чем в тёплое время года. По словам врача-терапевта высшей категории, токсиколога Алексея Водовозова, если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая.

Не всем подходят респираторы с клапаном. Их могут носить только те, кто уже переболел или привился от COVID-19, то есть люди, которые не могут быть источником вируса. Дело в том, что воздух, выходящий из клапана, не фильтруется, и изначально такие респираторы задумывались для здоровых людей. В таком случае нужно использовать те респираторы второго класса защиты, у которых нет клапана, там воздух фильтруется на вдох и выдох, передает издание Фонтанка.