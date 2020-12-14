Врачи рассказали, как правильно носить маски зимой

Главное, их надо менять чаще, чем в тёплое время года. По словам врача-терапевта высшей категории, токсиколога Алексея Водовозова, если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая.
Не всем подходят респираторы с клапаном. Их могут носить только те, кто уже переболел или привился от COVID-19, то есть люди, которые не могут быть источником вируса. Дело в том, что воздух, выходящий из клапана, не фильтруется, и изначально такие респираторы задумывались для здоровых людей. В таком случае нужно использовать те респираторы второго класса защиты, у которых нет клапана, там воздух фильтруется на вдох и выдох, передает издание Фонтанка.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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