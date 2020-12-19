Врачи объяснили, какой кашель указывает на коронавирус

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Врачи объяснили, какие отличительные черты кашля указывают на то, что человек болен COVID-19, пишет BGR.

Как отмечает доктор медицины Нейт Фавини, вне зависимости от интенсивности кашель при COVID-19 всегда является сухим, то есть не сопровождается выделением мокроты.

Врач подчеркнул, что, несмотря на отсутствие в этом случае подозрения на коронавирус, при появлении такого симптома следует пройти обследование.

Однако другие специалисты указывают на то, что сухой кашель возможен при аллергии, астме и гастроэзофагеальном рефлюксе. Сара Нараян, доктор медицинских наук, аллерголог из больницы Emerson, указывает на то, что при астме отличительным признаком могут быть хрипы, которые почти не встречаются у пациентов с COVID-19. А при аллергии кашель, как и другие симптомы, такие как зуд и отечность, должен проходить после приема антигистаминных препаратов.

При этом медики рекомендуют оценивать особенности кашля в совокупности с другими признаками COVID-19, пишет РИА Новости.

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