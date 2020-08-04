Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке Covid-19

Причина – несоблюдение профилактических мер на российских курортах.
Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заболевания коронавирусом. Об этом заявила газете "Известия
" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
По словам инфекциониста, рост новых случаев COVID-19 может произойти в сентябре. Причина – несоблюдение профилактических мер на российских курортах.
В то же время Кожевникова отметила, что рост не будет сильным, поскольку какая-то часть населения уже переболела.
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