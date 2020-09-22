Восстановление профильной деятельности областной больницы им.Середавина в Самаре откладывается на неопределенный срок

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Такое решение принято в связи «с отмечающимся увеличением числа госпитализаций пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19», сообщили в региональном министерстве здравоохранения в ответ на запрос «СО» ОНЛАЙН.



Восстановление профильной деятельности других медицинских организаций, перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией не приостановлено, уточнили в ведомстве.



Между тем, как сообщил главный врач тольяттинской горбольницы №5 Николай Ренц, в подведомственном ему учреждении также отказались от планов закрытия второго ковидного госпиталя, расположенного в педиатрическом корпусе. «В нем должны были сосредоточить такие виды помощи, как паллиативная, офтальмологическая, гематологическая, эндокринологическая. Пока не можем себе это позволить», поделился главный врач



Таким образом, сейчас в 5-й горбольнице работает 4 ковидных госпиталя, на 950 коек — для оказания помощи больным ковидом и с подозрением на данную инфекцию.



Как сообщили в министерстве, по состоянию на 21 сентября свободный коечный фонд, от числа осуществляющих госпитализацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, составляет 457 коек.