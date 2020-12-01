Волонтёрский штаб акции #Мывместе продолжает помогать пожилым самарцам на самоизоляции

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Штаб в Самарской области работает уже с начала марта. Добровольцы доставляют необходимые продукты. Доставка бесконтактная, с соблюдением всех мер безопасности.



Попросить такую помощь могут одинокие пожилые люди 65 лет и старше. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии: 8 800 505 78 63



Самарцы могут также связаться с волонтерами по номеру 8 846 998 67 07, жители Тольятти - 8 8482 31 28 87. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.



Обращаться ещё можно по федеральной горячей линии – 8 800 200 34 11, звонки принимаются круглосуточно, сообщает оперштаб.