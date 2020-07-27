Во Вьетнаме выявили 11 случаев заражения коронавирусом неизвестного ранее типа

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В сообщении комитета отмечается, что среди заболевших четверо медицинских сотрудников центральной больницы Дананга, где проходят лечение три пациента, ставшие в конце прошлой недели первыми инфицированными внутри страны за три минувших месяца. С учетом выявленных сегодня новых случаев за последние три дня в Дананге и находящейся рядом с ним провинцией Куангнгай зарегистрированы 15 инфицированных коронавирусной инфекцией.На состоявшемся в понедельник экстренном заседании Нацкомитета по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19 было отмечено, что вспышка инфекции в Дананге вызвана новым типом вируса, который ранее не встречался на территории Вьетнама. Согласно исследованиям местных медиков, новый штамм вируса является более агрессивным, чем ранее известные здесь типы, и чаще вызывает у больных переход к тяжелому состоянию. Из последних 15 заболевших двое пациентов в настоящее время испытывают проблемы с дыханием и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Начиная с 00:00 27 июля в Дананге и близлежащих провинциях центрального региона введен режим ограничительных мер. В предстоящие две недели город не будет принимать приезжающих туристов. Одновременно вводится запрет на все массовые мероприятия, а также до особого распоряжения прекращается деятельность развлекательных заведений, в частности баров, ночных клубов, караоке и массажных салонов. В местах массового скопления людей введено обязательное ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.С учетом последних данных по заразившимся и выздоровевшим во Вьетнаме за все время с момента обнаружения 23 января первого случая заражения коронавирусом был установлен 431 инфицированный. За минувший период 365 человек полностью вылечились. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей находятся 66 заболевших. На обсервации продолжают оставаться чуть более 11,8 тыс. человек.Фото: © XinHua