Власти оценили результаты лечения коронавируса препаратом от малярии
15 мая 2020 22:52
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Она уточнила, что речь идет о промежуточных данных. При этом, по словам Скворцовой, определенные преимущества от использования «Мефлохина» (применяется для лечения малярии) наблюдаются у больных средней тяжести. «Не менее чем у 70% идет «устойчивое последовательное улучшение состояния на этом препарате», — сказала глава ФМБА.
Клинические исследования препарата в сравнении с другими противовирусными средствами проводятся на базе четырех ведущих центров ФМБА. По словам Скворцовой, доклинические испытания показали, что «Мефлохин» в маленькой дозе — 2 мкг/мл — на 100% подавляет цитопатическое (вредоносное) действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования.
Скворцова также отметила, что побочные эффекты «Мефлохина» проявляются у 26% испытуемых. «Они легко переносимые, но тем не менее они есть. Поэтому при выборе, каким препаратом лечиться, необходимо учитывать разные факторы, скажем состояние сердца и внутрисердечной проводимости», — сказала она. По ее словам, у некоторых пациентов препарат может вызвать нарушение сна.
Клинические испытания «Мефлохина», который используют для лечения малярии, ФМБА начало 7 апреля. Тогда же началось тестирование еще одного противомалярийного препарата — «Гидроксихлорохина», а также «Калидавира» — комбинированного ингибитора протеазы, использующегося как антиретровирусный препарат. ФМБА 10 апреля сообщило, что «Мефлохин» показал себя как эффективное средство, которое полностью блокирует негативное воздействие вируса в клетках и его размножение. Как указывали в ФМБА, окончательные выводы об эффективности препарата агентство представит до 20 мая.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС / РБК
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