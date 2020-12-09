Власти Москвы подтвердили утечку персональных данных москвичей, переболевших COVID-19

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Утечка личных данных москвичей, переболевших коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора, сообщается в среду в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

"В ходе проверки информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было. Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. Проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в свободный доступ в интернете попали файлы предположительно с персональными данными москвичей, переболевших коронавирусом. Всего 362 файла, общим размером около 940 Мб. В некоторых Excel-файлах находится более 100 тыс. строк, содержащих ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефоны, номера паспортов и тому подобное.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 660 073 случая заражения, выздоровели 507 149 пациентов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС