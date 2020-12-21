Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса для России

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Появление нового штамма коронавируса SARS-CoV2 в Британии поднимает вопрос о необходимости закрытия границы с этой страной, заявил в беседе с "Ura.ru" доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский, передает РИА Новости.

Новый штамм обнаружили в середине декабря. По данным британских властей, он может быть на 70 процентов заразнее обычного. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины.

"Если этот штамм так сильно заразен, то, несмотря на все препоны, которые сейчас существуют в путешествиях, из Великобритании он может попасть к нам. Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии. Может быть, и нам стоило бы отгородиться от них на время", — заявил вирусолог.

Аграновский добавил, что вирус, скорее всего, не меняет эпитопы (часть макромолекулы антигена. – Прим. ред.) в белке шипа, которые являются мишенью для антител. По его словам, это означает, что имеющиеся вакцины будут эффективны против нового штамма.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя сообщения о новом штамме коронавируса, подчеркнули, что тесно контактируют с Лондоном и будут информировать общественность о развитии ситуации.

Уже 20 стран прекратили или ограничили транспортное сообщение с Британией. Из России улететь в Лондон еще можно.

Фото: Роспотребнадзор/РИА Новости