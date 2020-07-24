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"Вектор" получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
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"Вектор" получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

24 июля 2020 21:51
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Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса, передает ТАСС. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Центр "Вектор" Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27.07 в рамках протокола клинических испытаний", - говорится в сообщении.

Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что "Вектор" успешно завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса. 



Фото:   Минобороны РФ/ТАСС
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