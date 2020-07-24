"Вектор" получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
24 июля 2020 21:51
194
"Центр "Вектор" Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27.07 в рамках протокола клинических испытаний", - говорится в сообщении.
Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что "Вектор" успешно завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса.
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
622
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1088
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
994
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1655
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1518
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1541
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2141
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3826
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3303
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4205
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4341
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4374
Мероприятия