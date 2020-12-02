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ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок

2 декабря 2020 16:11
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Если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими, также следует носить маску.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах, передает РИА Новости. Об этом сообщает Reuters.

Как объяснила чиновница, в местах без достаточной вентиляции обязательно необходимо носить защитные маски, независимо от того, возможно ли там соблюдать социальную дистанцию, или нет.

Маски рекомендовано постоянно носить во всех общественных местах, включая вузы и школы.

Даже если помещения хорошо проветриваются, но соблюдать там социальную дистанцию хотя бы в один метр невозможно, то необходимо надевать средства индивидуальной защиты.

Это правило распространяется и на открытые пространства: если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими, также следует носить маску.

Харрис подчеркнула, что новое ужесточение правил стало одним из самых серьезных за время пандемии.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 63 миллионов человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

В России вирусом заражены более 2,3 миллиона человек, из которых свыше 1,8 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 41 тысячи человек. За последние сутки выявили 25,3 тысячи новых случаев инфицирования.

 

Фото:   REUTERS / Guglielmo Mangiapane / РИА Новости

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