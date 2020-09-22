В восьми регионах России активно растет число зараженных коронавирусом

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Активный рост числа зараженных коронавирусом наблюдается в восьми регионах Российской Федерации, передает ТАСС. Об этом сообщил в понедельник главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".

"В тех регионах, которые вошли в эпидситуацию позже, мы наблюдаем картину роста заболеваемости. Это восемь регионов, в которых наиболее динамичный наблюдается рост заболеваемости: Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Бурятия и Кемеровская область", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 31,3 млн человек, около 965 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 115 810 случаев заражения, выздоровели 917 949 человек, умерли 19 649. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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