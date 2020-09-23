В усиленном режиме продолжаются работы по санитарному содержанию городских территорий Самары

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В усиленном режиме продолжаются работы по санитарному содержанию улиц и других городских территорий Самары с обязательной регулярной мойкой и дезинфекцией хлорсодержащими препаратами, одобренными Роспотребнадзором. Эти меры способствуют снижению риска распространения коронавирусной инфекции.

Основная работа по дезинфекции городских пространств проводится муниципальными предприятиями «Благоустройство», «Спецремстройзеленхоз», «Парки Самары» и «Самарская набережная», а также подрядной организацией, обслуживающей дороги в Самарском и Ленинском районах - ООО «Кедр 1».

Так, ежедневно обрабатывается около 50-60 улиц, а также остановочные павильоны вдоль них.

«Для санобработки проезжей части дорог используются специальный шампунь с добавление хлорсодержащего препарата. 24 единицы техники занимаются обслуживанием проезжей части только от нашего предприятия – МП «Благоустройство». Для дезинфекции остановочных площадок задействованы бригады в каждом из обслуживаемых районов, техника есть у каждой», - рассказал начальник специализированного дорожного участка МП г.о. Самара «Благоустройство» Сергей Федяшев.

Отметим, что работы по санитарной обработке ведутся в Самаре с момента объявления режима повышенной готовности, то есть уже 6 месяцев. Все это время дезинфекция осуществлялась постоянно - не прекращалась ни на один день. В ближайшее время, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, снижать масштабы проводимых работ не планируется.

Напомним, что по-прежнему действует режим повышенной готовности, и следует соблюдать ограничительные и профилактические меры, особенно находясь в общественных местах.

«За все это время улицы города дезинфицировали 11 раз - полностью «по кругу», сейчас идет уже следующий этап. Та же ситуация и по общественным пространствам. Их у нас 151, из них 139 скверы, 11 парков и набережная. Скверы, которых, подчеркну, очень много, обрабатываем также поочередно. Эта работа началась с 31 марта, сейчас уже пошли по десятому «кругу». Мероприятия идут постоянно, запас препарата для обработки - достаточный и постоянно пополняется», - подчеркнул заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара - руководитель Управления благоустройства Александр Андриянов.

Обрабатываются в Самаре и общественные пространства, недавно отремонтированные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» . Их помывкой занимается муниципальное предприятие г. о. Самара «Спецремстройзеленхоз». Так за сентябрь, с тех пор как обновленный сквер на пересечении улиц Авроры и Аэродромной стал доступен для посещения гражданами, его дезинфицируют уже во второй раз.

«Сквер видоизменился, он стал местом притяжения местных жителей. В выходные дни здесь особенно много гуляющих и у фонтана, и на спортивной площадке, и просто отдыхающих на лавочках, поэтому необходимо следить за его санитарным состоянием. Мы в качестве профилактики производим мойку дорожек, дезинфекцию скамеек, спортивного оборудования и тротуаров», - рассказала заместитель директора по производству МП «Спецремстройзеленхоз» Людмила Якубовская.

Работы по дезинфекции от предприятия осуществляют 9 бригад в каждом из районов. Парки и набережная города проходят ежедневную обработку, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации