В школах Самары проверяют организацию учебного процесса в условиях пандемии

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В Самаре продолжается реализация мероприятий, направленных на снижение риска заболевания коронавирусной инфекцией, а также сезонных респираторно-вирусных инфекций. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки повышенное внимание уделяется сфере образования, в том числе и организации учебного процесса.

На сегодняшний день все образовательные учреждения обеспечены в необходимом количестве рециркуляторами, санитайзерами, бесконтактными термометрами, масками и перчатками.

«Сотрудниками Департамента образования осуществляется жесткий контроль за организацией пропускного фильтра в каждом учебном заведении. Утренняя термометрия на входе показала свою эффективность. При обнаружении повышенной температуры данная процедура позволяет не допускать школьников к учебному процессу, а сотрудников - к рабочим местам. Директора образовательных учреждений в ежедневном режиме направляют в городской Департамент образования отчет о количестве учащихся, приступивших и неприступивших к обучению. В последнем случае указывается причина отсутствия ребенка», - пояснила заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента образования Елена Чернега.

На особом контроле находится работа пищеблоков. Здесь проверяется соблюдение целого комплекса превентивных мер – от измерения температуры у работников и наличия у них масок и перчаток до организации горячего питания в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Чтобы минимизировать контакты между детьми, директорами школ разработаны различные модели организации образовательного процесса, а также специальные логистические решения, которые предусматривают наличие нескольких входных групп.

Так, например в МБОУ Школа № 176, где обучается порядка 1500 детей, многое изменилось. «Была выстроена целая модель. В этом учебном году для детей предусмотрены отдельные входы и выходы. Чтобы избежать контактирования ребят с разных классов, пересмотрено расписание уроков и перемен. Особенным образом организовано и питание воспитанников – одновременно в столовой может находиться не более пяти классов. Обязательным является соблюдение режима проветривания и проведения дезинфекции, в том числе в классных комнатах», - рассказала директор МБОУ Школа № 176 городского округа Самара Елена Девятова.

В свою очередь заместитель директора по начальным классам МБОУ Школа № 176 Наталья Сидорова пояснила, что свои двери учреждение открывает раньше 8.00. Например, вход каждого класса начальной школы осуществляется с 10 минутным интервалом, начиная с 7.10 для учащихся четвертых классов и заканчивая в 7.50 – для вторых классов. Первоклассники же приходят ко второму уроку. Время до начала первого урока задействовано внеурочной деятельностью по таким курсам, как «Основа жизненного самоопределения», «Край, в котором я живу», «Театральные ступеньки» и др. Перемены организуются учителем, который работает в конкретном классе.

Следует отметить, что в этом учебном году дополнительно в обязанности классных руководителей входит проведение термометрии, обработка рук учащихся, дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха с применением специального оборудования.

«Ежедневный непрерывный контроль за исполнением всего комплекса профилактики в самарских образовательных учреждениях продолжится до тех пор, пока не будет снят режим повышенной готовности», - заключила Елена Чернега, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации