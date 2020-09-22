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В предприятиях общественного транспорта Самары усилен контроль по профилактике коронавируса

22 сентября 2020 16:59
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Контроль за качеством и периодичностью мойки и дезинфекции подвижного состава ужесточен. Кроме того, идет вакцинация сотрудников транспортной отрасли.

В Самаре в сложившейся эпидемиологической обстановке меры, направленные на снижение риска заболевания коронавирусной инфекцией, а также сезонных респираторно-вирусных инфекций, реализуются в комплексе. В зоне повышенного внимания – и работа предприятий общественного транспорта.

Отметим, что в сентябре пассажиропоток значительно вырос. Например, накануне только электротранспорт перевез 222 тысячи человек, что на 12 тысяч больше, чем еще неделю назад. Поэтому контроль за качеством и периодичностью мойки и дезинфекции подвижного состава ужесточен как со стороны дирекции транспортных предприятий, так и со стороны профильного городского департамента.

Так, в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» санобработка проводится дважды в сутки при заходе транспорта в депо. Наибольший объем работ приходится на ночное время.

«Темпы и объемы работ не только не снижаются, но и увеличиваются. Ночью идет усиленная обработка. В сентябре возобновилась практика проведения дополнительных инструктажей, в том числе, для тех, кто задействован в дезинфекции. В салонах обрабатывают все контактные поверхности – вплоть до завалинок. Если у пассажиров в части санитарного содержания общественного транспорта возникают замечания, то реагировать стараемся незамедлительно. Подвижной состав снимаем с линии и приводим в порядок», - пояснил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Только в «ТТУ», чтобы навести чистоту и продезинфицировать подвижной состав, трудятся 75 мойщиков-уборщиков. Понимая важность задач в сложившейся эпидситуации, добровольно приходят на помощь и коллеги из различных подразделений.

«Я – литейщик. Но как только позволил рабочий график, взялся еще и за распылитель - перед рейсами обеззараживаю салоны трамваев. Почему бы не помочь?! Я и моя семья, в которой есть маленький ребенок, тоже ездим в общественном транспорте. Так что все делаю на совесть», - заверил сотрудник предприятия Владимир Сосновский.

В салоне автобусов тоже не должно быть места бактериям и вирусам – в предприятии «Самара Авто Газ», осуществляющем перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, парк техники моют снаружи и внутри, после чего поверхности дезинфицируют. Здесь также применяют безопасный для пассажиров хлорсодержащий раствор, одобренный Роспотребнадзором. Имеется неснижаемый запас средств для санобработки.

«Ежедневно обрабатывают поручни, сиденья, двери, терминалы и другие поверхности, к которым прикасаются люди. Непосредственно на дезинфекцию каждого автобуса уходит несколько минут, при этом несложная процедура позволяет сделать так, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно и безопасно во время поездок. Мы демонстрируем все, что предусмотрено в период режима повышенной готовности. Следим и за соблюдением масочного режима как персоналом на линиях, для которых постоянно закупаются маски и перчатки, так и пассажирами. Только так можно победить коронавирусную инфекцию», - рассказала Анна Замыцкая – пресс-секретарь предприятия-перевозчика.

Напомним, что накануне в Самаре внедрена новая мера: общественный транспорт не отъезжает от остановочных пунктов до тех пор, пока все пассажиры не наденут маски или пока нарушители не покинут салон. Подробнее – на официальном сайте Администрации г. о. Самара по ссылке.

Кроме того, идет вакцинация сотрудников транспортной отрасли. Возможность привиться от гриппа есть не только в поликлиниках по месту жительства, но и на базе предприятий. Наибольшая часть работников (порядка 70% от получивших вакцину) выбирает именно такой, более удобный вариант.

«Прививки от гриппа сделали около 1500 человек. Я – не исключение, чувствую себя прекрасно. Важно вакцинировать максимальное количество сотрудников, если по состоянию здоровья это им сейчас не противопоказано. В первую очередь приглашаются кондукторы и водители, которые находятся ежедневно в непосредственном контакте с пассажирами. Люди, пользующиеся общественным транспортом, могут быть с разной симптоматикой. И со своей стороны предприятия и департамент делают все возможное, чтобы минимизировать риски, чтобы пассажиры не заражались инфекциями в транспорте, чтобы все требования соблюдались, а меры профилактики исполнялись. Вопросы безопасности сейчас в числе самых актуальных», - подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Заблаговременно дирекция транспортных предприятий и компаний размещает объявления с графиками бесплатной вакцинации без отрыва от рабочих мест. Обычно сотрудники, желающие сделать прививку от гриппа, используют такую возможность, например, как только возникает технологическое окно. Некоторые приходят в медпункты в свой выходной.

Контроль за исполнением всего комплекса профилактики организован непрерывно, ежедневно и продолжится до тех пор, пока не будет снят режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

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