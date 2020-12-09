В Турции объявили о начале токсикологических испытаний российской вакцины от коронавируса

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Турция начинает токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса нового типа, передает ТАСС. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Для нас важно, чтобы произведенная в России вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP (Надлежащей лабораторной практике - прим. ТАСС). Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет", - заявил глава Минздрава республики.

Таким образом Коджа опроверг появившуюся в среду информацию газеты Habertürk, которая со ссылкой на министра сообщила об отказе Анкары от поставок российской вакцины.

Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили более чем от 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах.

Фото: Turkish Health Ministry via AP/ТАСС