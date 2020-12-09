Я нашел ошибку
Главные новости:
Президент обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб.
Привлекшие внимание Путина продукты подорожали сильнее инфляции
Гражданам, у которых обнаружили коронавирус, необходимо полностью отказаться от алкоголя даже в новогоднюю ночь.
Врач заявила об опасности алкоголя для отдельной категории граждан
А в III квартале года в этом случае возможен сильный спад спроса, отметил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Эксперт допустил "бешеный спрос" на ипотеку в мае-июне при завершении льготной программы
Если они пройдут успешно, то проблем с поставками в республику не возникнет, отметил глава Минздрава Фахреттин Коджа.
В Турции объявили о начале токсикологических испытаний российской вакцины от коронавируса
Правительство региона совместно с НП «ГЛОНАСС» и компанией «СМАРТС» участвует в создании на территории губернии платформы «Автодата»
Дмитрий Азаров: Регион заинтересован в успешной реализации проекта «умная дорога»
Помимо работы в театре Езепов также снимался в кино и на телевидении. На его счету более 60.
Народный артист России Вячеслав Езепов умер в возрасте 79 лет
"Рост цен на базовые продукты питания - это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? - возмутился Путин.
Путин связал рост цен на продукты в РФ с попыткой подогнать внутренние цены под мировые
Это уже шестая по счету вспышка высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы в стране.
В Южной Корее подтвердили новую вспышку птичьего гриппа среди домашней птицы
Самара  -13 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.31
-0.35
EUR 88.94
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные памятной дате России «День Героев Отечества»
В Самарской области пройдет онлайн-форум «Бизнес-DETOX 2020»
В Самаре военнослужащие 2-й армии ЦВО возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Турции объявили о начале токсикологических испытаний российской вакцины от коронавируса

9 декабря 2020 22:34
112
Если они пройдут успешно, то проблем с поставками в республику не возникнет, отметил глава Минздрава Фахреттин Коджа.

Турция начинает токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса нового типа, передает ТАСС. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Для нас важно, чтобы произведенная в России вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP (Надлежащей лабораторной практике - прим. ТАСС). Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет", - заявил глава Минздрава республики.

Таким образом Коджа опроверг появившуюся в среду информацию газеты Habertürk, которая со ссылкой на министра сообщила об отказе Анкары от поставок российской вакцины.

Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили более чем от 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах.

 

Фото:  Turkish Health Ministry via AP/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1210
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1148
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1259
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
830
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1094
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2426
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2800
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3541
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3791
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3834
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5434
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
8069
Весь список
В центре внимания
На реновацию старой Самары планируется привлечь 177 млн евро
9 декабря 2020  13:38 
На реновацию старой Самары планируется привлечь 177 млн евро
Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Благоустройство региона
292
Смертность не снижается: за сутки в Самарской области от коронавируса снова умерли восемь человек
9 декабря 2020  12:54 
Смертность не снижается: за сутки в Самарской области от коронавируса снова умерли восемь человек
За сутки на 9 декабря выявлены 281 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
422
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Героев Отечества
9 декабря 2020  11:57 
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Героев Отечества
Вся тысячелетняя история России – это история ратных и трудовых подвигов наших соотечественников, их самоотверженного служения Родине. Социум
216
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях».
8 декабря 2020  21:28 
Дмитрий Азаров: «Депутатский корпус – это нервная система единого организма государственно-политического устройства»
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях». Политика региона
455
Председатель Совета Директоров банка «Солидарность» войдет в состав Совета Директоров ФК
8 декабря 2020  18:29 
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию.
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию. Спорт в регионе
847
Весь список
Акценты
Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реально региональных кейсов развития туристической индустрии.
9 декабря 2020  14:29 
Губернатор Самарской области приглашает россиян к участию в проекте « Мастера гостеприимства »
Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реально региональных кейсов развития туристической индустрии. Социум
257
Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам
9 декабря 2020  09:57 
Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам
Начало массового выпуска карты запланирован на конец апреля - начало  мая 2021 года. Социум
309
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях».
8 декабря 2020  21:28 
Дмитрий Азаров: «Депутатский корпус – это нервная система единого организма государственно-политического устройства»
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях». Политика региона
455
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
244
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
891
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
919
Весь список
Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
1079
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
1011
2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
1134
Весь список