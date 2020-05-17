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В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом

17 мая 2020 23:03
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Состояние младенца и матери оценивается как удовлетворительное.
Младенец с новой коронавирусной инфекцией родился в Северной Осетии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, передает ТАСС. Состояние матери и ребенка стабильное.

"Женщина в ожидании ребенка заразилась коронавирусом, младенец родился с инфекцией. Сейчас они находятся уже дома, их состояние удовлетворительное, за ними наблюдают врачи", - сказал собеседник агентства.

В Северной Осетии зафиксировано 2 165 случаев заболевания. 968 человек находятся на амбулаторном лечении, 141 - в больницах, 1 041 выздоровел, 15 умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 671 человек.  
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