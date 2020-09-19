В Самарскую область привезли вакцину от COVID

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Первые прививки сделают врачам. Вакцинацбю собираются начать в ближайшее время.

Самарская область получила 42 дозы препарата от новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в пятницу, 18 сентября, во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID.

— Первые прививки сделают медикам. В ближайшее время в область поступит ещё 2776 доз препарата, — пояснили в региональном оперштабе.

Препарат от COVID-19 состоит из двух компонентов. По словам специалистов, вакцина позволяет синтезировать антитела к возбудителю.

— Они накрывают шипы коронавируса и не позволяют заразить клетки. Вакцина уже прошла все испытания по безопасности и эффективности. Поставками по регионам занимается Минпромторг, — рассказал руководитель Информационного центра по борьбе с инфекцией Николай Ренц.

По словам представителей Минздрава Самарской области, пройти вакцинацию смогут не только медработники. Прививку необходимо будет сделать всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, у которых нет противопоказаний, а также тем, кто входит в группу риска. Также в Минздраве предупредили о побочных явлениях вакцины, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com