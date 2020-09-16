В Самарской области детские сады и школы начинают частично закрываться на карантин.

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Закрытие классов и групп происходит на основании предписания Роспотребнадзора.

В связи с заболеванием обучающихся и педагогов, к концу прошлой недели в регионе уже закрыли 36 классов в 25 общеобразовательных организациях, а также восемь групп дошкольных организаций. Как сообщила замминистра образования Самарской области Ольга Лысикова, большая часть классов и групп закрыта в связи с заболеванием ОРВИ, пишет КТВ-Луч. Шесть классов и пять дошкольных групп закрыты на карантин по причине контакта с лицами, заболевшими COVID-19. В соответствии с санитарными правилами, лица, контактировавшие с коронавирусными больными, должны быть изолированы на срок 14 календарных дней в домашних условиях, при отсутствии эпидемиологических рисков для окружающих, с организацией динамического медицинского наблюдения. - Закрытие классов (групп) на карантин происходит на основании предписания регионального Роспотребнадзора, - цитирует «Самарское обозрение» слова Лысиковой.

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