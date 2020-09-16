В Самаре продолжают обрабатывать общественные пространства

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Мера, необходимая в сложившейся эпидемиологической обстановке.



Обработку общественных пространств, остановок и подземных переходов специальным составном на основе хлора в областном центре начали еще весной, с приходом новой коронавирусной инфекции. Мероприятия продолжались постоянно в течение лета и не закончились осенью. Раствор не токсичен для человека, не представляет опасности для животных и растений.



Особенно тщательная санитарная обработка - в местах проведения массовых мероприятий. Общественные пространства, которых достаточно много (парки, скверы, детские площадки, остановки и другие), обрабатывают по кругу - одно за другим. Сегодня специалисты побывали в Струковском саду и на Крымской площади в Самаре. Сообщается, что запасов дезинфицирующего вещества достаточно, пишет портал СОВА.