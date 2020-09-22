В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 

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Если и данная мера не возымеет действия при повторном нарушении штраф может дойти до 50 000 рублей.

О масочном режиме в общественном транспорте Самары говорят уже на протяжении нескольких дней. Просьба с понедельника перешла в форму требования. Сутками ранее с пассажирами проводили воспитательные беседы. Те, кто упорно отказывался надевать маску просили покинуть салон.

Теперь, однозначно заявляют чиновники, будут высаживать всех, кто без маски. А в дополнение к этому, власти намерены привлекать с рейдам полицию и ДНД. Нарушителям масочного режима грозит штраф — от 1000 до 30 000 рублей. Если и данная мера не возымеет действия при повторном нарушении штраф может дойти до 50 000 рублей, сообщает ГТРК Самара.

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