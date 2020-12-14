В США сделали первую прививку от коронавируса

Первая прививка от нового коронавируса была сделана в понедельник в США, передает ТАСС. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.
"Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!" - написал американский лидер у себя в Twitter.
Вакцину от коронавируса, произведенную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, получила в понедельник медсестра, работающая в больнице в нью-йоркском районе Куинс. В ходе прямой трансляции, организованной властями штата Нью-Йорк, губернатор Эндрю Куомо подчеркнул, что это "первая прививка [от коронавируса], сделанная в штате Нью-Йорк и, вероятно, в Соединенных Штатах". "Эта вакцина крайне важна потому, что, как мне кажется, ее применение положит начало завершению войны (борьбы с пандемией - прим. ТАСС). Это начало финальной главы книги", - указал Куомо.
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в минувшую пятницу одобрило обращение Pfizer и BioNTech о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Специалисты управления получили подтверждения того, что эффективность вакцины составляет 95% после второй дозы, одному человеку требуется введение двух доз препарата.
По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составляет 95%.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 16,25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 299 193 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
Фото: AP Photo/Mark Lennihan, Pool/ТАСС
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