В СО предложено ужесточить ограничения в отношении населения в возрасте 65+

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На заседании регионального штаба по мерам противодействия COVID-19 в Самарской области предложено ужесточить ограничения в отношении самой уязвимой группы риска - населения в возрасте 65+.



В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений. Ограничения касаются занятий спортом в закрытых помещениях. Например, выход на лыжню в парке не воспрещается.

Ограничительные меры в виде блокировки транспортных социальных карт будут проработаны дополнительно. Мнения по данному вопросу выскажут активы общественных организаций ветеранов и пенсионеров, представители транспортных предприятий и социальных служб.



Решением Регионального штаба планируется запретить все корпоративы - как на территории предприятий и учреждений, так и на площадках общественного питания.



Ограничительные меры сохранятся для церемоний бракосочетания в учреждениях ЗАГС с участием не более 10 человек. Кроме того, учреждения торговли обязаны обеспечивать дистанцирование покупателей с нормой 4 квадратных метра на 1 посетителя. В зонах фуд-кортов в ТРК предусматривается обслуживание только за столиками и по электронному меню с исключением скопления людей в очередях к кассам. Будет дано время на проведение необходимого технологического переоснащения.



Ожидаются дополнительные решения по дистанционному обучению для школьников и студентов.



Вопрос обязательного 30 процентного перевода сотрудников трудовых коллективов на дистанционный формат работы будет дополнительно обсуждён с представителями стратегических промышленных предприятий Самарской области, где осуществляется непрерывный конвейерный процесс производства, передает пресс-служба оперштаба СО.