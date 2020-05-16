Я нашел ошибку
Главные новости: 
Помимо этого, санкции затронут научные, культурные и образовательные организации в Крыму.
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Ночью 17 мая и ночью 18 мая местами по Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки -0, -2°С.
Внимание! Заморозки!
Старинный водевиль и сегодня не теряет своей актуальности и остроты.
Состоится онлайн-трансляция спектакля «Аз и Ферт» театра-студии «Грань»
Суточный рост снизился с 4,2% до 3,5%, что стало самым низким значением с начала вспышки заболевания.
В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек. Это минимум с 1 мая
На сегодняшний день всего в регионе готовы к приему больных новой коронавирусной инфекцией 2761 койка.
Ещё несколько больниц региона начнут принимать пациентов с коронавирусом
Врач рассказал о трудностях выхода из самоизоляции
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Решение о смягчении ограничений в Самаре может быть принято 17 мая
Решение о смягчении ограничений в Самаре может быть принято 17 мая
сегодня  Суббота, 16 мая, 15:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/05:
USD 73.21
-0.72
EUR 79.13
-0.77
Новости /  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС  

В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек. Это минимум с 1 мая

16 мая 2020 14:37
101
Суточный рост снизился с 4,2% до 3,5%, что стало самым низким значением с начала вспышки заболевания.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 200, что стало самым низким показателем с 1 мая. В общей сложности зафиксировано 272 043 случая, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает ТАСС.

1 мая штаб сообщал, что за сутки коронавирус нашли у 9 623 человек.

Из данных штаба за субботу следует, что суточный рост снизился с 4,2% до 3,5%, что стало самым низким значением с начала вспышки заболевания.

Новые 3 505 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 138 969 инфицированных. Суточный рост в столице составил 2,6% против 3,6% днем ранее. Число выявленных за сутки случаев в Москве стало самым низким с 30 апреля.

Также 937 новых случаев выявлено в Московской области, 525 - в Санкт-Петербурге, 229 - в Нижегородской области, 112 - в Ростовской области, 107 - в Саратовской, 105 - в Свердловской и 101 - в Тульской областях.

Кроме того, в 48 регионах число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек, в субботу превышение зафиксировано в Пензенской области и Ханты-Мансийском автономном округе. За сутки число случаев в Пензенской области выросло на 56, до 1041, в Ханты-Мансийском АО - на 83, до 1048.

Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в России возросло до 63 166, за сутки выписали еще 4 940 человек. По подсчетам ТАСС, доля уже выздоровевших возросла с 22,1% до 23,2%.

Так, за сутки в Москве выписали 1 470 человек, в Подмосковье - 256, в Мурманской области - 248, в Краснодарском крае - 160, в Северной Осетии - 115, в Санкт-Петербурге - 104. В Нижегородской области вылечились 103 пациента, в Татарстане - 102.

Число летальных исходов возросло до 2 537. За сутки умерли 119 человек - на 6 больше, чем днем ранее.

Согласно данным штаба, в Москве умерли 74 человека, в Подмосковье - 9, в Санкт-Петербурге - 6. Еще в 22 регионах зафиксировано от одного до трех летальных исходов. 



Фото:  Гавриил Григоров/ТАСС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
11 мая 2020  13:09
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
911
9 мая 2020  13:15
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Также робот напоминает о необходимости мыть руки.
В мире
1133
9 мая 2020  12:55
Я убит подо Ржевом. Легенды спорта читают стихотворение о войне
«Я убит подо Ржевом». Легенды спорта читают стихотворение о войне
  Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны.
75 лет ПОБЕДЫ
1123
9 мая 2020  11:30
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
  Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны.
75 лет ПОБЕДЫ
1150
9 мая 2020  10:20
Военнослужащие ЦВО стихотворением Клятва сыновей ответили на видеообращение ветеранов
Военнослужащие ЦВО стихотворением «Клятва сыновей» ответили на видеообращение ветеранов
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту.
75 лет ПОБЕДЫ
1024
9 мая 2020  09:42
Великую песню День Победы сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО
Великую песню «День Победы» сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки.
75 лет ПОБЕДЫ
1063
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
2618
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
1994
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
2597
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
2827
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
2973
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
3426
Весь список

Мероприятия
«Ночь музеев»: Самарцам предлагается посетить музеи и галереи, не выходя при этом из собственной квартиры
СОУНБ приглашает поговорить о турецкой литературе и образе русского эмигранта
Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные