В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек. Это минимум с 1 мая
16 мая 2020 14:37
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1 мая штаб сообщал, что за сутки коронавирус нашли у 9 623 человек.
Из данных штаба за субботу следует, что суточный рост снизился с 4,2% до 3,5%, что стало самым низким значением с начала вспышки заболевания.
Новые 3 505 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 138 969 инфицированных. Суточный рост в столице составил 2,6% против 3,6% днем ранее. Число выявленных за сутки случаев в Москве стало самым низким с 30 апреля.
Также 937 новых случаев выявлено в Московской области, 525 - в Санкт-Петербурге, 229 - в Нижегородской области, 112 - в Ростовской области, 107 - в Саратовской, 105 - в Свердловской и 101 - в Тульской областях.
Кроме того, в 48 регионах число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек, в субботу превышение зафиксировано в Пензенской области и Ханты-Мансийском автономном округе. За сутки число случаев в Пензенской области выросло на 56, до 1041, в Ханты-Мансийском АО - на 83, до 1048.
Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в России возросло до 63 166, за сутки выписали еще 4 940 человек. По подсчетам ТАСС, доля уже выздоровевших возросла с 22,1% до 23,2%.
Так, за сутки в Москве выписали 1 470 человек, в Подмосковье - 256, в Мурманской области - 248, в Краснодарском крае - 160, в Северной Осетии - 115, в Санкт-Петербурге - 104. В Нижегородской области вылечились 103 пациента, в Татарстане - 102.
Число летальных исходов возросло до 2 537. За сутки умерли 119 человек - на 6 больше, чем днем ранее.
Согласно данным штаба, в Москве умерли 74 человека, в Подмосковье - 9, в Санкт-Петербурге - 6. Еще в 22 регионах зафиксировано от одного до трех летальных исходов.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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