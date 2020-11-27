В России ввели единый телефонный номер 122 по коронавирусу

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Единый телефонный номер, по которому жители РФ при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, вводится в регионах России. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Мы запросили региональные потребности по развертыванию колл-центров и их оснащению. Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека", - сказал он.

Чернышенко добавил, что сейчас уже 27 субъектов РФ активно подключились к этой работе.

В аппарате вице-премьера добавили, что в перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с COVID.

Компания "Ростелеком" готова оказывать регионам не только техническую, но и кадровую помощь в случае дефицита операторов для отработки входящего потока звонков. К решению вопросов функционирования колл-центров подключаются руководители цифровой трансформации, которые должны быть назначены по поручению президента до 1 декабря 2020 года во всех субъектах Федерации.

По данным аппарата вице-премьера, согласно проведенному в регионах мониторингу, телефонные звонки в медицинские учреждения и колл-центры в основном связаны с вызовом врача на дом, скорой помощи или с получением консультации по телефону. При этом время ожидания ответа оператора в разных регионах варьируется от одной минуты до 20 и более.

"И лучшие примеры демонстрируют регионы, которые переходят сейчас на единый колл-центр с использованием чат-бота и эффективной маршрутизацией звонков. На совместном совещание с ОНФ было принято решение тиражировать такие практики, что уже происходит в ряде субъектов. По данным ежедневного мониторинга, ситуация со временем ожидания улучшилась в Иркутской области, Алтайском крае, Омской и Томской областях, а также в других субъектах, которые организовали работу колл-центров", - сообщили в аппарате вице-премьера.

Поручение президента

18 ноября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство совместно с операторами связи оперативно займется проблемой дозвона россиян до медицинских учреждений.

Глава государства тогда указал на то, что необходимо решить проблему, когда "людям не так просто дозвониться" до больниц и медорганизаций.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС