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В России удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости COVID-19 и острый кризис системы оказания медпомощи. Об этом говорится в монографии, которую выпустила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте.

Однако эксперты отмечают, что внутреннее распространение коронавируса Россия сдержать не смогла по ряду причин.

В их числе – большая протяженность государственной границы и низкий уровень дисциплины граждан. К тому же в начале пандемии еще не было полной информации о проявлениях и возможности бессимптомного протекания заболевания передает Радио Маяк.