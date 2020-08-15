В России произвели первую партию вакцины от коронавируса

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"Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС