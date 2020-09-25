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ФАС и Минздрав станут регулировать цены на препараты против коронавируса.

По информации министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в России начнут регулировать цены на препараты против коронавируса, разрешенные для амбулаторного применения. Заниматься этим будет ФАС совместно с Минздравом, сообщает РИА «Новости».

«Мы ряд препаратов разрешили для амбулаторного применения, сейчас они включаются в список жизненно важных препаратов, и Федеральная антимонопольная служба вместе с министерством здравоохранения будет регулировать цены», – пояснил глава Минздрава.

Напомним, Россия еще не дошла до второй волны коронавируса. Нынешний рост заболеваемость инфекцией – это следствие все той же первой волны. Об этом заявил заместитель директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ФедералПресс.

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