В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус

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По ее информации, речь идет о высокоэффективной многоразовой маске. В институте уточнили, что средство защиты разработано с использованием специальной ткани, которая состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоев. Проведенные испытания подтвердили эффективность продукта при защите от коронавирусной инфекции."Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью, - заверили в институте. - Эффект, который сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам".В Португалии с начала распространения коронавируса было выявлено почти 50 тыс. случаев заражения, 1 712 пациентов умерли. При этом около 35 тыс. человек уже выздоровели.Фото: ru.freepik.com