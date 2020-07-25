В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус
25 июля 2020 16:57
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По ее информации, речь идет о высокоэффективной многоразовой маске. В институте уточнили, что средство защиты разработано с использованием специальной ткани, которая состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоев. Проведенные испытания подтвердили эффективность продукта при защите от коронавирусной инфекции.
"Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью, - заверили в институте. - Эффект, который сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам".
В Португалии с начала распространения коронавируса было выявлено почти 50 тыс. случаев заражения, 1 712 пациентов умерли. При этом около 35 тыс. человек уже выздоровели.
Фото: ru.freepik.com
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