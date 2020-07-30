В Нижегородской области скончалась настоятельница монастыря, болевшая коронавирусом

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— Более 15 лет своей жизни игуменья Антония отдала возрождению обители, сначала в должности старшей сестры, затем — настоятельницы. Трудами матушки восстановлены монастырские храмы, колокольня, сестринские корпуса, обитель обрела подворье, — говорится в сообщении.Также отмечается, что игуменья взяла под опеку детей, оставшихся без родителей. Кроме того, она организовала сбор средств для людей, потерявших жильё во время пожаров 2010 года.Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования в связи с кончиной настоятельницы.4 июля Выксунский монастырь закрыли для прихожан после того, как у настоятельницы обнаружили коронавирус.Фото: Нижегородская митрополия РПЦ/Лайф