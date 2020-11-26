В Москве иммунитет к коронавирусу выявлен у примерно 50% населения

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Исследования показали, что в Москве у примерно половины населения имеется популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передают "Известия".

«Популяционный иммунитет, о котором говорят все ученые и специалисты, — проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ к коронавирусу, это Т-клеточный иммунитет, антитела и так далее», — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это говорит о том, что 50% населения Москвы «уже более-менее защищены от коронавируса».

Однако, как добавил градоначальник, нет никаких гарантий того, что в дальнейшем не произойдет повторного заражения. Собянин подчеркнул, что важнейшей составляющей борьбы с инфекцией остается вакцинация населения.

24 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в России начинается третий этап исследования населения на популяционный иммунитет к COVID-19. По ее словам, иммунный ответ организма возникает при каждой встрече с коронавирусом. При этом, как отмечала Попова, антитела к инфекции не могут исчезнуть — может снизиться их уровень в организме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев