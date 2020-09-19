В Минздраве оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов

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Введение обязательной вакцинации от коронавируса в качестве условия для международных путешествий — разумная мера, заявил 19 сентября главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Накануне соответствующее предложение выдвинул советник министра здравоохранения Сергей Глаголев.

«Действительно, если у нас появятся эффективные средства специфической профилактики, вакцины, то это будет разумная мера, поскольку специфическая профилактика, вакцинопрофилатика — это самая эффективная мера защиты», — цитирует Чуланова ТАСС.

Инфекционист добавил, что многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки и решения стран.

Первая в мире вакцина от коронавируса под названием «Спутник V», созданная в России, зарегистрирована 11 августа. 8 сентября вакцина была выпущена в гражданский оборот, пишут "Известия".