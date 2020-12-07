В Минздраве опровергли планы вводить ограничения на передвижение россиян

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Минздрав не предлагал вводить дополнительные ограничения на передвижение россиян между регионами из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник, 7 декабря, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«Минздрав России не предлагает введения каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации. Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе на медицинской конференции «Медицина и качество», ― сказал он журналистам.

Кузнецов добавил, что в этом докладе был представлен обзор мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами.

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил ограничить передвижение между российскими регионами из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщают "Известия".