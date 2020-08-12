В Мариинском театре, который должен выступить в Самаре, нашли коронавирус

Речь идет, как минимум о двух случаях заражения.
В труппе Мариинского театра, который должен выступить в Самаре, нашли коронавирус. Об этом во вторник, 11 августа, рассказал художественный руководитель - директор театра из Санкт-Петербурга Валерий Гергиев, пишет ТАСС
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По словам народного артиста речь идет, как минимум о двух случаях заражения.
"Четыре с половиной месяца мы держались очень, сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтвержденных. Мы сейчас как раз работаем над тем, что они пока на дому, и если надо как-то их активнее лечить… У нас подтвержденных два-три", - сказал Гергиев
Отметим, что речь пока идет только об артистах балета. Что касается концертов в Самаре, то в областной столице должен выступить 17 августа симфонический оркестр под управлением маэстро Гергиева.
Напомним, что в понедельник, 10 августа, губернатор Дмитрий Азаров, разрешил провести два концерта Симфоническому оркестру Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, при не полном заполнении зала и соблюдении 1,5 метровой дистанции, сообщает ГТРК Самара
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