В Ингушетии врачи спасли жизнь недоношенного ребёнка, чья мать умерла от коронавируса

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В Ингушетии медсестра из Сунженской поликлиники сама оказалась на больничной койке после заражения коронавирусом. Состояние здоровья 44-летней Мадины вызывало тревогу у коллег, ведь она к тому моменту была на седьмом месяце беременности, передает Лайф.

Несмотря на госпитализацию, самочувствие женщины продолжало стремительно ухудшаться. У неё диагностировали 90%-ное поражения лёгких. Тогда врачи приняли решение провести преждевременные роды, чтобы спасти ребёнка.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, женщине сделали кесарево сечение. Операция прошла удачно, ребёнок был спасён. В его организме коронавируса не было. Однако через несколько дней его мама всё же скончалась от последствий коронавирусной инфекции. У Мадины осталось ещё трое детей.

Фото: pixabay