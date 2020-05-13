В Чечне после заражения коронавирусом умер замглавврача скорой помощи
13 мая 2020 21:56
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— Безусловно, это был один из самых ярких и ценных членов нашего коллектива. Умел спокойно, конструктивно и эффективно решать самые сложные задачи и добиваться максимальных результатов. И делал это на протяжении всего своего карьерного пути, — сказано в сообщении в инстаграме ведомства.
Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на источник в четвёртой городской больнице Грозного, Айдамиров заразился на работе. Ему было 37 лет.
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