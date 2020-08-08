В Абхазии выявили первого инфицированного коронавирусом отдыхающего из России

199

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них. Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ", - говорится в сообщении штаба в субботу.На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписана одна пациентка из находящихся на госпитализации с положительной динамикой и полученным отрицательным результатом, рекомендациями оставаться дома до полного восстановления.Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли.Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии "соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения, в частности, необходимо соблюдать дистанцию и чаще мыть руки с мылом, особенно возвращаясь с улицы или при посещении общепита".Фото: ru.freepik.com