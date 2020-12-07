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Усиления карантина больше всего хотят в Самаре, Челябинске и Омске, а меньше всего — в Екатеринбурге и Москве

7 декабря 2020 10:14
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Усиления карантина больше всего хотят в Самаре, Челябинске и Омске, а меньше всего — в Екатеринбурге и Москве

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 2 декабря подписал постановление об ужесточении карантинных мер в период до 10 января. Ограничения коснутся массовых мероприятий, организаций культуры и искусства, кинотеатров, заведений общепита, торговых центров, туристических фирм. Решение властей одобряют 39% петербуржцев, и, как показывают опросы, есть города, где такое же число жителей хотело бы аналогичного ужесточения карантина. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Мнения жителей Северной столицы о решении губернатора ужесточить карантинные меры разделились: 39% петербуржцев одобряют постановление, 41% не одобряет. Больше всего тех, кто поддерживает решение властей, среди женщин и респондентов старше 45 лет (по 44%).

Опрос жителей страны о необходимости введения строгого карантина в их городах, показал, что более половины опрошенных против ввода новых мер (52%), и лишь 24% считают, что карантин следует ужесточить. Чуть чаще других о необходимости усиления карантинных мер говорили респонденты старше 45 лет (28%).

Среди населения городов-миллионников введение карантинных мер аналогично Санкт-Петербургу чаще всего поддерживают самарцы (40%), жители Челябинска и Омска (по 39%). В Перми с немногочисленным перевесом голоса на стороне одобряющих решение усилить ограничения: 36% против 34% среди противников мер. Сторонников и противников антиковидных мер поровну среди нижегородцев (по 37%) и новосибирцев (по 36%). В остальных городах-миллионниках перевешивают голоса противников карантина. В Екатеринбурге и Москве, например, о необходимости ужесточить ограничения говорят менее четверти опрошенных, как и в целом по стране (по 24%).

Место проведения опроса: Санкт-Петербург
Время проведения: 2—3 декабря 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население Санкт-Петербурга старше 18 лет
Размер выборки: 1000 респондентов

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