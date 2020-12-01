Ученые усомнились в необходимости двухнедельного карантина

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Недельного карантина и ПЦР-тестирования может быть достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, считает группа ученых из США, Австралии и Канады. Сдавать анализ дважды они тоже не видят смысла: разница между результатами близка к статистической погрешности.

С помощью математического моделирования ученые просчитали, насколько вероятна передача вируса в зависимости от продолжительности карантина и причин изоляции — контакта с инфицированным либо всеобщих ограничительных мер.

Также в исследовании рассмотрено три варианта проведения тестирования: тест перед началом карантина, тест по завершении карантина и двойное тестирование вначале и в конце карантина.

В основу расчетов легли результаты четырех тысяч ПЦР-тестирований среди персонала морских нефтяных платформ.

Даже если изолировать каждого заболевшего немедленно после возникновения симптомов, это не остановит эпидемию, пришли к выводу ученые. Трехдневный карантин после появления симптомов снижает вероятность дальнейшей передачи инфекции до 25%, а после восьмидневной изоляции шансы заразить других — 5 из 100, также рассчитали они. Эффективность карантина для предотвращения дальнейшего заражения можно значительно увеличить благодаря тестированию, уверены специалисты.

Недельный карантин с любым из двух подходов к тестированию дает такую же или меньшую вероятность дальнейшей передачи инфекции, как и двухнедельная изоляция без дополнительной диагностики, сказано в работе.

С утверждением, что пациент с отрицательным ПЦР-тестом после недельной изоляции так же безопасен, как человек после двухнедельного карантина, готов согласиться профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени И. Канта Андрей Продеус.

Однако эксперт обратил внимание на специфику пациентов, случаи которых подверглись анализу. Для подтверждения теории стоит провести подобный анализ в разных социальных группах, добавил он.

Согласен с коллегами и доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии и генной инженерии Южно-Уральского государственного университета Александр Зурочка.

— Если контакт с инфицированным был однократным, то так делать можно. За неделю всё будет ясно. Если тест отрицательный, он не заразился. Если же контакт продолжительный, то есть человек живет постоянно с тем, кто болен COVID-19, тогда нужно выждать 14 дней с момента последнего отрицательного ПЦР-мазка болеющего родственника или того, кто живет с ним рядом. Потому что при контакте с ковид-положительным пациентом можно заразиться от него в любой момент, хотя инвазивность вируса не стопроцентная, — сказал эксперт «Известиям».