Участник тестов оксфордской вакцины против коронавируса умер в Бразилии

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Один из участников национальных испытаний вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca умер в Бразилии, передает ТАСС. Об этом сообщает в среду газета Globo.

По информации издания, смерть 28-летнего волонтера произошла "в результате осложнений COVID-19". Отмечается, что Международный комитет по оценке безопасности вакцины в понедельник уведомил бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa, фармрегулятор) о произошедшем.

"В связи с этическими обязательствами по сохранению конфиденциальности, предусмотренными протоколами [исследований], участвующие в них регуляторы получают частичные данные о расследованиях, проводимых комитетом, который предложил продолжить исследование", - приводит издание цитату из заявления агентства. В свою очередь частный НИИ "Д'Ор", проводящий тестирование в Рио-де-Жанейро, уточнил, что всего в Бразилии 8 тыс. человек участвуют в международной программе исследований препарата, из которых половина получила дозу оксфордской вакцины, а вторая половина - плацебо. В настоящий момент неизвестно, получил ли умерший плацебо или сам препарат, поскольку исследование проводится двойным слепым методом.

8 сентября AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. СМИ сообщали о том, что у получившей вакцину женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга (поперечный миелит), что является редким, но возможным побочным эффектом при введении некоторых вакцин. 9 сентября AstraZeneca опровергла эту информацию, указав на то, что диагноз не является окончательным. Представитель компании указал, что приостановка испытаний носила "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены".

Позже исследования препарата были возобновлены.

Фото: AP Photo/Eraldo Peres /ТАСС