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Центр «Вектор» начинает клинические испытания вакцины от Covid-19

27 июля 2020 09:19
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Центр «Вектор» начинает клинические испытания вакцины от Covid-19
Центр «Вектор» сегодня начинает клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Соответствующее разрешение центр получил в минувшую пятницу.

«Первые добровольцы будут вакцинированы в рамках протокола клинических испытаний», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как рассказал гендиректор «Вектора» Ринат Максютов, что участниками клинических испытаний вакцины станут 300 добровольцев. Он уточнил, что испытывать на себе вакцину будут в том числе 60 сотрудников центра "Вектор". Первый этап клинических исследований закончится в сентябре и при получении хороших результатов по безвредности и иммуногенности вакцины начнется ее регистрация.

Испытания начнутся с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Позднее в исследовании примут участие добровольцы в возрасте до 60 лет, передает Радио Маяк.

Добавим, 22 июля премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что в стране 17 научных организаций разработали более 26 видов вакцин. Четыре из них уже доказали свою безопасность.
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