Стало известно о госпитализации Мэла Гибсона с коронавирусом
24 июля 2020 21:34
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Как рассказал пресс-секретарь актёра, Гибсон решил сдать тест на коронавирус сразу после того, как на фоне новостей о пандемии у него резко ухудшилось состояние. Опасения подтвердились — у 64-летнего селебрити обнаружили CoViD-19. Артиста решили срочно госпитализировать, так как тот входил в основную группу риска. Лечение проходило в Лос-Анджелесе.
Мэра Мурманска госпитализировали с коронавирусом
Евгений Никора находится в состоянии средней тяжести.
— Его лечили препаратом "Ремдесивир", и с тех пор тесты неоднократно давали отрицательный результат, но положительный на антитела, — рассказал представитель актёра в эфире телеканала NBC.
Фото: ТАСС / Zuma / Simanek Vit / Лайф
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