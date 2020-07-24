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Правда, произошло это ещё в апреле, но известно об этом стало только сейчас. Лечение проходило в Лос-Анджелесе. Затем у актёра не раз выявляли антитела.
Стало известно о госпитализации Мэла Гибсона с коронавирусом
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Новости /  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС  

Стало известно о госпитализации Мэла Гибсона с коронавирусом

24 июля 2020 21:34
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Правда, произошло это ещё в апреле, но известно об этом стало только сейчас. Лечение проходило в Лос-Анджелесе. Затем у актёра не раз выявляли антитела.
Голливудского актёра Мэла Гибсона госпитализировали с коронавирусной инфекцией, передает Лайф. Правда, произошло это ещё в апреле, но известно об этом стало только сейчас.

Как рассказал пресс-секретарь актёра, Гибсон решил сдать тест на коронавирус сразу после того, как на фоне новостей о пандемии у него резко ухудшилось состояние. Опасения подтвердились — у 64-летнего селебрити обнаружили CoViD-19. Артиста решили срочно госпитализировать, так как тот входил в основную группу риска. Лечение проходило в Лос-Анджелесе.


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— Его лечили препаратом "Ремдесивир", и с тех пор тесты неоднократно давали отрицательный результат, но положительный на антитела, — рассказал представитель актёра в эфире телеканала NBC



Фото: ТАСС / Zuma / Simanek Vit / Лайф
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